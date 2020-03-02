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محافظات

توفير فرص عمل .. محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:15 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 47 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعي، للاستماع لشكواهم ومطالبهم والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.


وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ورئيس فرع المجلس القومي للامومة والطفولة بالفيوم، وممثلي الصحة والتربية والتعليم، ومجالس المدن، والتفتيش المالي والإداري، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.


وجه المحافظ مسئولي الصحة بفحص وإعداد تقرير طبي لاحد المواطنين لاجراء عملية جراحية على نفقه الدولة، فضلًا عن توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات بعد توقيع الكشف الطبي.


كما وجه المحافظ، مسئولى مجالس المدن، بترخيص عدد من الأكشاك، وتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وكلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات، بجانب توفير المساعدات العاجلة والمالية لعدد من الحالات المستحقة، وإقامة بعض المشروعات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.


ووجه المحافظ، مسئولي التعليم بفحص شكوى أحد المدرسين يتضرر من ندبة الى مدرسة أخرى بعيدة بعد أدائه العمل بها لأكثر من ٨ سنوات، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص مع مراعاة توفير فرص العمل المناسبة لذوى الإحتياجات الخاصة.

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توفير فرص عمل .. محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم
توفير فرص عمل .. محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم
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