وزيرة الثقافة تفتتح معرض للكتاب بجامعة الوادي الجديد

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة معرض للكتاب، بكلية حقوق، جامعة الوادي الجديد، على هامش مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا.





ومن المقرر أن تقام مساء اليوم، بجامعة الوادي حفل الليلة الرابعة لمهرجان دندرة، ويغني هشام عباس علي مسرح الجامعة مجموعة من أغانيه.





ويحضر الحفل، وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، ورئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من القيادات.





ويضم المعرض مجموعة من الكتب الفكرية، والفلسفية، وكتب أدب، وتاريخ، وبعض العلوم المختلفة.





ووجهت وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتقديم تخفيضات على اصدارات الهيئة المشاركة في المعرض لطلاب الجامعة.





ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم.





وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد.



