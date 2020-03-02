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محافظات

تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:05 م
تكريم الفائزة بمسابقة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى
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جمالات الدمنهوري
كرمت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة ويرافقها الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم  الطالبة نوران فيصل سامي كفوري بمدرسة شبرا أوسيم الإعدادية .

وذلك لحصولها على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو وذلك فى إطار افتتاح مسرح الإدارة التعليمية بكوم حمادة في ثوبة الجديد بعد تطويره ببمدرسة الثانوية الزراعية .

واكدت نائب محافظ البحيرة إهتمام الدولة بالتعليم بصفة عامة بإعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم وبالموهوبين بصفة خاصة حيث أنهم ثروة حقيقية للوطن والمجتمع فهم عماد الأمة ومنار نهضة التقدم موجه بضرورة تنمية قدرات الطلاب الموهوبين ومنح الفرص لهم للتعبير عن  قدراتهم وموهبتهم بالإضافة لتحفيز الأهل وتوفير بيئة هادئة تساعدههم على الإبداع والابتكار. 

وأشارت بلبع إلى أهمية لغتنا العربية فى الحفاظ على تراثنا وهويتنا ويجب علينا غرث حب اللغة العربية الفصحى فى وجدان أبنائنا مشيدة باداء إدارة كوم حمادة التعليمية لحصولها على العديد من المراكز الأولى في مسابقات ومعارض الجمهورية بالإضافة الى تميزها في مجال التعليم الصناعي والفني  .

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والثقافية والرياضية التي قدمها نخبة متميزة من الطلبة الموهوبين بمدارس كوم حمادة .
 
شهد التكريم العميد عبدالله المليجي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة والدكتور غازي البنواني مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم و وابراهيم شاهين نقيب المعلمين   شاكر ندا – مدير الإدارة التعليمية بكوم حمادة و عبدالرحمن صالح – رئيس مجلس الأمناء

تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
تكريم الفائزة بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في البحيرة
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