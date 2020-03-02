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رياضة

قبل السفر إلى تونس.. صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قام مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الاثنين بصرف جزء من مستحقات اللاعبين.

يأتي هذا بالإضافة إلى مكافآت السوبر المحلى قبل سفر الفريق غدًا الثلاثاء إلى تونس استعدادا لخوض مباراة الترجي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. 

 يأتي ذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة أمام بطل  تونس والتأهل للدور نصف النهائي والاستمرار في المنافسة على اللقب المحلي.

وعقد اللاعبون جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي قبل انطلاق التدريب تم خلالها صرف جزء من مستحقات اللاعبين ونزل بعدها اللاعبون للملعب لخوض المران .

يذكر أن الزمالك فاز على بطل تونس بثلاثية مقابل هدف في مباراة الذهاب مساء يوم الجمعة الماضي والتي أقيمت لاستاد القاهرة.
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