AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حزب مستقبل وطن يزور دار المسنين في الفيوم .. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:08 م
حزب مستقبل وطن يزور
حزب مستقبل وطن يزور دار المسنين في الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في الفيوم، برئاسة محمود خيري، زيارة إلى دار المسنين بالتعاون مع أمانة المرأة بالمحافظة والبندر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة.

وصرح المهندس محمود خيرى أمين العمل الجماهيري بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار إيمان الحزب بدوره الاجتماعي والإنساني لدعم مختلف الفئات المجتمعية وخاصة أن فئات كبار السن يحتاجون في هذه المرحلة العمرية إلى الدعم النفسي والمعنوي وهذا هو أحد أهداف الحزب في الوصول لكل الشرائح والفئات العمرية وذلك من أجل توفير حياة كريمة للجميع على أرض  مصر.

أقرأ أيضا 

وشارك في الزيارة الدكتورة ميرفت عبد العظيم امينة المرأة بالمحافظة ومصطفى حسنى امين بندر اول وأعضاء هيئة مكتب بندر اول حزب مستقبل وطن بالفيوم .

يشار إلى أن نشاط حزب مستقبل وطن  برئاسة المهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب، لا يقتصر  على ممارسة العمل السياسي فقط  بل يتطرق أيضا لتفعيل دوره الاجتماعى والإنساني لدعم جميع الفئات المجتمعية.


حزب مستقبل وطن يزور دار المسنين في الفيوم .. صور
حزب مستقبل وطن يزور دار المسنين في الفيوم .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة | صور

مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع غطاء شتاء 2020 على المستحقين

أنت عظيمة .. ندوة في أمانة المرأة بـ مستقبل وطن في الفيوم

ندوة لشباب مستقبل وطن بالفيوم للتعريف بمبادرة انت مننا

أمانة شباب مستقبل وطن تواصل تنفيذ مبادرة أنت مننا بالفيوم

ترشيحاتنا

خالد بيومي يهاجم وزير الرياضة بسبب لجنة الحكماء

إصابة أحد موظفيها بـ فيروس كورونا.. كيف تعاملت وزارة البترول مع شركة خالدة؟

فيروس كورونا.. الحكومة: الاشتباه في 1500 حالة لمصريين وأجانب قادمين إلى مصر

صالح جمعة ورمضان صبحي يغنيان «بنت الجيران».. فيديو

امونيكي يكشف منصبه الجديد في مصر المقاصة عقب التعاقد مع إيهاب جلال

وزيرة الصحة تخضع لفحوصات كورونا في مطار بكين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو