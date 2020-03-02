حزب مستقبل وطن يزور دار المسنين في الفيوم .. صور

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في الفيوم، برئاسة محمود خيري، زيارة إلى دار المسنين بالتعاون مع أمانة المرأة بالمحافظة والبندر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة.





وصرح المهندس محمود خيرى أمين العمل الجماهيري بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار إيمان الحزب بدوره الاجتماعي والإنساني لدعم مختلف الفئات المجتمعية وخاصة أن فئات كبار السن يحتاجون في هذه المرحلة العمرية إلى الدعم النفسي والمعنوي وهذا هو أحد أهداف الحزب في الوصول لكل الشرائح والفئات العمرية وذلك من أجل توفير حياة كريمة للجميع على أرض مصر.





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وشارك في الزيارة الدكتورة ميرفت عبد العظيم امينة المرأة بالمحافظة ومصطفى حسنى امين بندر اول وأعضاء هيئة مكتب بندر اول حزب مستقبل وطن بالفيوم .





يشار إلى أن نشاط حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب، لا يقتصر على ممارسة العمل السياسي فقط بل ي تطرق أيضا لتفعيل دوره الاجتماعى والإنساني لدعم جميع الفئات المجتمعية.







