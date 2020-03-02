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أستاذ علم نفس: ناشرو الشائعات معظمهم مرضى نفسيين.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:11 م
رحاب العوضي، أستاذ
رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي
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اسراء صبري
قالت دكتور رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، أن هناك بعض الأشخاص، الذين يعملون على بث الرعب والتشاؤم للمتابعين، بالإضافة إلى أن معظم صفحات السوشيال ميديا غير موثوقة، لذا يجب علينا عدم الانسياق وراء ما يتم نشره على تلك المواقع.  

وأكدت أستاذ علم النفس السلوكي، أثناء مداخلتها الهاتفية مع برنامج" اليوم" المذاع على قناة"dmc" على أن نظرية المؤامرة والشائعات متواجدة فى كل العالم، لافتة إلى أن استخدام الشائعات ليست من أساليب الحيل الدفاعية، لأن الحيل الدفاعية تستخدم عند الهجوم على الإنسان فقط.

وأشارت رحاب العوضي، الى ان هناك من 20 الى 25 % من الأفراد مصابين بالاكتئاب، مؤكدة على تأثير تلك الشائعات على حالتهم النفسية، والتي قد تؤدي بهم إلى الانتحار.

وأوضحت رحاب العوضي، ان من يقوم ببث تلك الإشاعات شخص مريض، لافتة إلى أن بعضهم يفعل ذلك لترهيب المواطنين، بالإضافة إلى وجود ما يسمى بحرب الإشاعات، لذا يجب الاحتياطات وعدم الانسياق وراء ما يقال .
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