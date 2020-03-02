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برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي ياسر رزق لمعرفة رؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:04 م
وفد التنسيقية في
وفد التنسيقية في ضيافة ياسر رزق
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أحمد أيمن
التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالكاتب الصحفي ياسر رزق -رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم-، في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

رحب ياسر رزق بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، مؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.

وأعرب الكاتب الصحفي عن تقديره لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.

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