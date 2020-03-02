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انتهاء الحرب في سوريا.. محمود محي الدين يكشف نتائج اجتماع بوتين وأردوغان المرتقب.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:14 م
اردوغان وبوتين
اردوغان وبوتين
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هاني حسين
قال  محمود محي الدين عضو مجلس النواب، إن  لقاء أردوغان  مع الرئيس الروسي بوتين المرتقب هو محاولة من أردوغان لـ  وقف القتال في سوريا .

وأضاف  محمود محي الدين  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  في بداية العملية وفر الجانب الروسي غطاء جويا للجيش السوري وبناء عليه سقط  قتلى في الجيش التركي.

وتابع محمود محي الدين:"  الجانب الروسي أصدر تحذيرا للجانب التركي  من عملية اختراق القوات الجوية التركية المجال الجوي السوري"، مضيفا:"  الغطاء الجوي للقوات التركية مهدد في سوريا  وهذا ما دفع أردوغان إلى لقاء بوتين".

وأكمل محمود محي الدين:"  لابد ان يقدم أردوغان تنازلات للجانب الروسي ومنها إيقاف العمليات العسكرية وسحب القوات التركية الزائدة عن الحد في سوريا ، ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على انتهاء القتال في إدلب وستنتهى الحرب".
 
ولفت محمود محي الدين:"  الجانب التركي تأكد من أن الجيش السوري يقودون حربا   للسيطرة على أدلب وإلغاء فكرة تركيا بإنشاء منطقة آمنة .


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