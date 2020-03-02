انتهاء الحرب في سوريا.. محمود محي الدين يكشف نتائج اجتماع بوتين وأردوغان المرتقب.. فيديو

قال محمود محي الدين عضو مجلس النواب، إن لقاء أردوغان مع الرئيس الروسي بوتين المرتقب هو محاولة من أردوغان لـ وقف القتال في سوريا .





وأضاف محمود محي الدين في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" في بداية العملية وفر الجانب الروسي غطاء جويا للجيش السوري وبناء عليه سقط قتلى في الجيش التركي.





وتابع محمود محي الدين:" الجانب الروسي أصدر تحذيرا للجانب التركي من عملية اختراق القوات الجوية التركية المجال الجوي السوري"، مضيفا:" الغطاء الجوي للقوات التركية مهدد في سوريا وهذا ما دفع أردوغان إلى لقاء بوتين".





وأكمل محمود محي الدين:" لابد ان يقدم أردوغان تنازلات للجانب الروسي ومنها إيقاف العمليات العسكرية وسحب القوات التركية الزائدة عن الحد في سوريا ، ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على انتهاء القتال في إدلب وستنتهى الحرب".

ولفت محمود محي الدين:" الجانب التركي تأكد من أن الجيش السوري يقودون حربا للسيطرة على أدلب وإلغاء فكرة تركيا بإنشاء منطقة آمنة .







