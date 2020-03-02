حملة مفاجئة لـ محافظ البحر الأحمر .. إحالة موظفين بالصحة وآخرين للتحقيق

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة تواصل حملاتها يوميًا على المصالح الحكومية والخدمية، للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات بشكل عام للمواطنين، والخدمات الصحية والتعليمية بشكل خاص.





وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه شارك صباح اليوم الإثنين، في حملة مفاجئة على عدد من المدارس والمستشفيات بمدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع الفساد والإهمال الإدارى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير تقديم الخدمات للجمهور.





وأوضح المحافظ أن الحملة بدأت بزيارة مفاجئة لمدرسة الجوهرة الرسمية للغات بمدينة الغردقة، ووجه بتوعية التلاميذ بشأن النظافة المستمرة، وتبين وجود عجز في أعداد المدرسين، وارتفاع نسبة الغياب بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى عدم وجود زائرة صحية في المدرسة.





كما وجه المحافظ بتوفير مراوح حائط بدلًا من مراوح الأسقف بالفصول بسبب خطورتها، مشددًا على ضرورة الصيانة الدورية للمقاعد، والكشف المستمر على أنظمة وطفايات الحريق، وتبين ضعف الإشراف بالمدرسة، وعدم وجود مفاتيح بعض الغرف، إضافة إلى وجود مشكلة في الصرف الصحي في فناء المدرسة.





وفي مجال الصحة، شملت الحملة زيارة مفاجئة لوحدة صحة الأسرة بالأحياء، حيث تفقدوا أقسام الوحدة الصحية(أسنان - علاج طبيعي - المعمل)، واستمعوا لمطالب المواطنين المترددين على الوحدة.





وشدد المحافظ على دراسة توفير مكان داخل الوحدة مجهز للتطعيم الأطفال نظرًا لبعد المسافة، وضرورة نظافة سكن الأطباء، وتبين عدم وجود ختم بالوحدة الصحية، والسقف أعلى غرفة الكشف يحتاج صيانة، وتوجد نواقص في بعض الأدوية، وبعض دفاتر التسجيل.





وبعدها توجه المحافظ، إلى المركز الحضري بمنطقة حفر الباطن بالغردقة، وتفقدوا قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظوا تدني مستوى النظافة بالمركز، وقام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بتفقد قسم الشهادات الصحية والأشعة، وتلاحظ وجود "كهنة" عبارة عن بعض الأجهزة الطبية ملقاه أمام مدخل القسم منها جهاز أشعة قديم ، إضافة إلى أثاث متهالك يشمل كراسي ومكاتب، وتدني مستوى النظافة، وعلى الفور وجه المحافظ بتحويل مدير المركز ومسئول العهدة للتحقيق، بعدما علم أنها متروكة منذ عامين، كما تبين عدم ارتداء بعض الفنيين في قسم الأشعة للزي.





وحرص المحافظ على تفقد أقسام مستشفى الحميات بالغردقة، واطمئنوا على الحالات المحجوزة في المستشفى، وتوجهوا إلى قسم العزل للتأكد من مدى جاهزيته لاستقبال الحالات المختلفة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بمختلف الفيروسات، وتأكدوا من عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا.



