حصة تأهيلية خاصة للاعبين الزمالك لمدة 20 دقيقة

خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حصة تأهيلية خاصة للاعبين في بداية المران اليوم استمرت لقرابة 20 دقيقة ، وكانت عبارة عن ركض حول الملعب ، بالاضافة لبعض الامور البدنية الاخري، وذلك تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب.





يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع من قبل الجهاز الفني ، يتم تنفيذه وفقا لمعايير خاصة ، حيث يهدف الجهاز الفني الي الوصول باللاعبين الي مستوي بدني مميز ، والتغلب علي الارهاق والاجهاد.



