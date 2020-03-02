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رياضة

حصة تأهيلية خاصة للاعبين الزمالك لمدة 20 دقيقة

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:20 م
النادي الزمالك
النادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حصة تأهيلية خاصة للاعبين في بداية المران اليوم استمرت لقرابة 20 دقيقة ، وكانت عبارة عن ركض حول الملعب ، بالاضافة لبعض الامور البدنية الاخري،  وذلك تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب.

 يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع من قبل الجهاز الفني ، يتم تنفيذه وفقا لمعايير خاصة ، حيث يهدف الجهاز الفني الي الوصول باللاعبين الي مستوي بدني مميز ، والتغلب علي الارهاق والاجهاد. 

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.
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