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محافظات

وكيل صحة الفيوم تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية لتوعيتهم بـ كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:24 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم تجتمع بأصحاب المنشأت السياحية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقدت الدكتورة  آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعا بمديري الفنادق والقرى السياحية بمحافظة الفيوم ومديري مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة .

يأتي اللقاء بهدف توعية مديري الفنادق والقرى السياحية بمرض كورونا وعمل التجهيزات اللازمة للتصدي لأي حالة واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك تعريفهم بأماكن الوحدات الصحية الموجودة بنطاق تلك المنشآت السياحية بدائرة المحافظة .


حضر الاجتماع مختار حسين مراقب عام الأغذية بالمديرية، وقامت وكيل وزارة الصحة بالفيوم بحثهم على ضرورة اتباع طرق النظافة السليمة والتهوية والطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي والاهتمام بوسائل مكافحة العدوى.

وأكدت على ضرورة إبلاغها شخصيا بأى حالة برد او انفلونزا تظهر لديهم، من قبل النزلاء والمترددين على هذه المنشآت السياحية أو الفنادق، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لدى أى مشتبه به.
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