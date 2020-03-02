وكيل صحة الفيوم تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية لتوعيتهم بـ كورونا

عقدت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعا بمديري الفنادق والقرى السياحية بمحافظة الفيوم ومديري مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة .





يأتي اللقاء بهدف توعية مديري الفنادق والقرى السياحية بمرض كورونا وعمل التجهيزات اللازمة للتصدي لأي حالة واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك تعريفهم بأماكن الوحدات الصحية الموجودة بنطاق تلك المنشآت السياحية بدائرة المحافظة .









حضر الاجتماع مختار حسين مراقب عام الأغذية بالمديرية، وقامت وكيل وزارة الصحة بالفيوم بحثهم على ضرورة اتباع طرق النظافة السليمة والتهوية والطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي والاهتمام بوسائل مكافحة العدوى .



