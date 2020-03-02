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منوعات

فيروس كورونا يقتل مسئولا طبيا بالصين .. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية أن نائب رئيس العيادة الصينية توفي بعد صراعه مع فيروس كورونا القاتل   لمدة 33 يومًا على التوالي.


توفي الدكتور تشونج جين شينج، 32 عامًا ، متأثرًا بنوبة قلبية في غرفة نومه في الساعات الأولى من يوم الجمعة ، وفق ما ذكرته وكالة أنباء شينخوا من خلال حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.


يقال إن الطبيب قد تطوع للعمل دون يوم عطلة منذ 26 يناير، وترك وراءه زوجته وابنتهما البالغة من العمر ست سنوات.


وفقا لقناة قوانجشي المحلية ، كان الدكتور تشونج يعمل نائب مدير عيادة مدينة لينجفنج في مقاطعة قوانجشي، جنوب الصين.


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