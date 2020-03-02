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وزارة السياحة توضح خطة تطوير المتاحف.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:27 م
رئيس قطاع المتاحف
رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار
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اسراء صبري
قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف  بوزارة السياحة والآثار، أن متحف شرم الشيخ سيتم افتتاحه فى شهر أبريل من هذا العام، لافتا إلى أن متحف الغردقة فكرته تتمحور عن الجمال من العصر القديم حتى عصر محمد على.

وأكد مؤمن عثمان، أثناء حواره على برنامج" اليوم" المذاع على قناة"dmc"، على أن كل متحف لديه رؤية مختلفة عن غيره، تهدف إلي جذب السائحين من كل بلاد العالم.

وأشار رئيس قطاع المتاحف  بوزارة السياحة والآثار، إلى أن متحف شرم الشيخ، يهدف إلى إنشاء قاعات تهتم بالحضارات المختلفة، كما أن المتحف يحتوي على أكثر من 3 آلاف قطعة اثرية، بالإضافة الى القاعة الكبرى، التي تتمحور حول الحياة البحرية وعلاقة الإنسان بالحيوان، مؤكدا أن هذا يعرض لأول مرة على مستوى العالم.

وأوضح مؤمن عثمان، أن هناك متحف فى كفر الشيخ، يأتي ثانيا بعد متحف طنطا، لافتا إلى أن المتحف سيعرض بة بعض القطع الهامة المخزنة والمعروضة من قبل، مؤكدا أن المتحف يهدف فى المقام الأول إلى التعليم والتثقيف ثم الربح. 
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