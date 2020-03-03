بخلاف المعاش.. مقترح ترفيهي لأسر تكافل وكرامة تعرف عليه

طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بتوسيع مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، وإضافة مزايا جديدة- بخلاف المعاش- للأسر المستفيدة منه، مقترحة منح أسر البرنامج حق دخول الأندية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الرياضة مقابل جنيه واحد.





ونوهت البطران في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، في هذا الشأن، طبقا لما يكفله الدستور للمواطنين بممارسة الرياضة.



