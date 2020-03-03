AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بخلاف المعاش.. مقترح ترفيهي لأسر تكافل وكرامة تعرف عليه

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:58 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
Advertisements
أحمد أيمن
طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بتوسيع مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، وإضافة مزايا جديدة- بخلاف المعاش- للأسر المستفيدة منه، مقترحة منح أسر البرنامج حق دخول الأندية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الرياضة مقابل جنيه واحد.  

ونوهت البطران في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، في هذا الشأن، طبقا لما يكفله الدستور للمواطنين بممارسة الرياضة.

وأوضحت النائبة، أن هذه الفئة من الأسر الفقيرة لا تستطيع دفع الاشتراكات المالية؛ نظرا لظروفهم الاقتصادية، بالإضافة إلي ارتفاع الرسوم المقررة لذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2020

مدرب صن داونز يساعد بعثة الأهلي في الدخول إلى جنوب إفريقيا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3-3-2020

قادما من إيران.. تعرف على قصة أول مصاب سعودي بفيروس كورونا

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة ضربها على المسرح من فؤاد المهندس

أمير قطر يشتري الخضار والفاكهة.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة يكشف أسباب زيارة تميم للأردن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان

لأول مرة .. ظهور BMW الفئة السابعة الجيل الجديد.. صور