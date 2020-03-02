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ثقافة

ورش فنية لاكتشاف المواهب بثقافة المنيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامةلقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، ولليوم الثانى على التوالى يواصل بيت ثقافة العدوة ورشة فنية رسم للأطفال وذلك بمدرسة العدوة الإبتدائية ٢ للفنان رمضان زين، لتدريب الأطفال على كيفية الرسم بالأقلام الفولومستر ورسم الأشكال البسيطة والتي تتناسب مع أعمارهم وكيفية التعبير بالرسم عن القضايا والموضوعات المتنوعة فى المجتمع. 

يأتى ذلك فى إطار عروض السينما وبمناسبة تفعيل مصر روسيا 2020‪ قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم روسى، بجانب عرض لاَأفلام كارتون منها "إيد على إيد" ويناقش أهمية التعاون ومشاركة الكل مع بعضهم وحب الغير وتقبل الرأى والنصح والإرشاد

نظم بيت ثقافة مطاي ورشة فنية عن المناظر الطبيعية وجمال الطبيعة وذلك بمدرسه الإعدادية بنات مع الفنانه هبه احمد حسن، وتم إكتشاف عدد من المواهب فى الرسم والتلوين .
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