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نشأت الديهي: صبغ أزمة كورونا بصبغة دينية محاولة للبحث عن الشهرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:21 م
أزمة كورونا
أزمة كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك محاولة لصبغ أزمة فيروس كورونا بصبغة دينية، من قبل الباحثين عن الشهرة وإثارة الجدل بالدجل، واستخدام نصوص الدين والشرع، لإلقائه على المشهد الراهن.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن بعض الشيوخ يتحدثون عن علاج كورونا بالدين وقراءة القرآن الكريم. 

وتابع أن الدين حسم المسألة وقال كلمته منذ ما يزيد عن 1400 سنة، حيث أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- تحدث برأي غير صائب في الزراعة، وكان نتيجته حرمان المدينة من البلح أو النخل فقال:" أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ"، والقرآن الكريم يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ"، وأهل الذكر في مجال كورونا وزيرة الصحة، ومتحدث الوزارة، ومسئولي منظمة الصحة العالمية.
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