صحة الوادي الجديد: فحص وتوعية 11414 سيدة بمبادرة "صحة المرأة"

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن توقيع الكشف الطبي وتوعية 11414 سيدة وفتاة، في اليوم التاسع من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" بمراكز المحافظة الخمسة.





أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، فحص 2050 سيدة بمراكز المحافظة الخمسة، في تاسع يوم من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" منذ انطلاقها يوم الخميس 20 فبراير الماضي.

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وقال محروس، إنه جرى فحص 965 سيدة في اليوم الأول من تدشين المبادرة يوم الخميس 20 فبراير 2020م، و596 سيدة في اليوم الثاني، و814 سيدة في اليوم الثالث، بينما جرى فحص 880 سيدة أمس الاثنين، رابع أيام المبادرة، بينما جرى فحص 1427 سيدة أمس الثلاثاء، و1531 سيدة، و1602 سيدة اليوم الخميس، 27 فبراير الماضي، وفحص 1735 سيدة وفتاة في اليوم الثامن من المبادرة وهو السبت 29 فبراير المنقضي وفحص 2050 سيدة في اليوم التاسع الأحد الموافق 1 مارس الجاري.

وأوضح، أن المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها على أن تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جرى تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التي تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.