تعرف على نتائج خماسي حديث سموحة في بطولة الجمهورية

حصد فريق الخماسي الحديث نتائج طيبة في بطولة الجمهورية لليزر رن والتي اختتمت بنادي بلاتينيوم بالقاهرة وجاءت النتائج كالتالي:

مرحلة تحت 13 سنة بنات حقق الفريق المركز الرابع وضم النجمات ملك شهاب وجني وائل وأيتن محمد.





مرحلة تحت 15 سنة بنات حققت الفريق المركز السادس فردى للنجمة سلمى أمين وحقق الفريق المركز الخامس فرق وضم النجمات سلمي أمين ومريم خالد ونسيبة ياسر.





مرحلة تحت 15 سنة أولاد حقق الفريق المركز الثاني فردى للنجم يوسف إسلام كما حقق الفريق المرحلة المركز الثاني فرق وضم النجوم يوسف إسلام ومحمد سامح وأدم محمد.





مرحلة تحت 17 سنة بنات حقق الفريق المركز الثالث فردي للنجمة بسملة محمد وحقق الفريق المركز الثالث فرق وضم النجمات بسملة محمد ومريم صالح وجني خالد.





مرحلة تحت 17 سنة أولاد حقق الفريق المركز الخامس فردي للنجم أمر علي مسعد والمركز السادس فردي للنجم محمد أيمن كما حقق الفريق المركز الأول فرق وضم النجوم أمر علي ومحمد أيمن وإبراهيم محمود.





مرحلة تحت 19 سنة بنات حقق الفريق المركز الخامس فردي للنجمة ميار عبد الواحد الصافي.





مرحلة تحت 19 سنة أولاد حقق الفريق المركز الثانى فردى للنجم خالد علام كما حقق الفريق المركز الأول فرق وضم النجوم خالد طارق علام وأحمد محمد السيد وعمر محمد ابراهيم .





مرحلة تحت 21 سنة سيدات ورجال حقق الفريق المركز الأول فردى بنات للنجمة بريهان علي مسعد والمراكز من الأول وحتى الرابع فردي بنين للنجوم عبد الرحمن محمود وأحمد ماهر والحسام ياسر والحسين ياسر علي الترتيب وحقق الفريق المركز الأول فرق.مرحلة العمومى رجال حقق الفريق المركز الثانى فردى للنجم اسلام عادل.





ويضم الجهاز الفني العميد تامر عاطف رئيس الجهاز والعقيد أحمد أبو الفتوح مدير فني وقاسم سيد وأحمد عبد الفتاح وعبد العزيز وجدي ومحمد شبانة وشراكي ابراهيم وهشام حواش مدربي الجرى وأحمد أبو الفتوح وإيهاب الصاوى وحاتم العربي مدربي الرماية ويضم الجهاز الإدارى خالد سعيد المدير الإدارى وشريف صبحي وصابرين خميس إداريين.



