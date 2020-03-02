محافظ الوادي الجديد يطالب بإعداد بيان بميزانية صندوق الخدمة بالمحافظة

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، وأعضاء المجلس، حيث جرى مناقشة ميزانية الصندوق وآليات الصرف، وكيفية استغلال الموارد المتاحة لصالح المشروعات الخدمية ومشروعات دعم ورعاية الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.





وقال المحافظ، إنه وجه بإعداد بيان بميزانية الصندوق بكل مركز، لاستغلالها في الإنفاق على المشروعات بالمراكز.

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كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كلف اليوم الاثنين، بإعداد مذكرة توضح موقف مديونية بنك الاستثمار القومي لدي المحافظة، وذلك لعرضها على المسئولين المختصين بوزارة التخطيط لإمكانية إسقاط غرامات التأخير، وسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص أرض لصالح البنك بالقيمة السوقية كمبادلة لتسديد المبلغ المتبقي المستحق.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، بالديوان العام، مع مجلس إدارة صندوق الإسكان، بحضور اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك للوقوف على إيرادات ومصروفات الصندوق.





ووجه الزملوط، بطرح عنابر منطقة عين ياسين بالخارجة للإيجار بالمزاد العلني بنفس النشاط الحالي وذلك للاستفادة منها في تنمية موارد الصندوق وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم المحافظة، وسرعة الانتهاء من تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالفرافرة للمستحقين.





وكلف المحافظ، أعضاء مجلس إدارة الصندوق، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، لاستلام الأصول الغير مستغلة كأرض البحوث الزراعية والميكنة الزراعية بالخارجة، اللتان صدر قرار جمهوري بنقلهم للمحافظة، وذلك لنقلهم إلى صندوق الإسكان لإعداد دراسة للاستفادة منها في مشروعات خدمية للمواطنين.