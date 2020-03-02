برنامج لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية في الوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء شوقي، اليوم الاثنين، تنفيذ البرنامج القومي لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية.

وأكد شوقي، تنفيذ البرنامج تحت شعار" شباب بيبني مصر"، لـ100 شاب وفتاة، يمثلون مراكز المحافظة الإدارية الخمسة حتى يوم الخميس المقبل، ويتضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل ومحاضرات للمتدربين عن كيفية القيادة وآليات تطوير العمل والعمل الجماعي.

وأضاف بهاء، أن البرنامج ينفذ برعاية محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، وفي إطار خطة وزارة الشباب والرياضة، والتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة وإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

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