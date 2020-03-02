AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برنامج لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية في الوادي الجديد

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:53 م
برنامج لتدريب وتأهيل
برنامج لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية في الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء شوقي، اليوم الاثنين، تنفيذ البرنامج القومي لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية.


وأكد شوقي، تنفيذ البرنامج تحت شعار" شباب بيبني مصر"، لـ100 شاب وفتاة، يمثلون مراكز المحافظة الإدارية الخمسة حتى يوم الخميس المقبل، ويتضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل ومحاضرات للمتدربين عن كيفية القيادة وآليات تطوير العمل والعمل الجماعي.


وأضاف بهاء، أن البرنامج ينفذ برعاية محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، وفي إطار خطة وزارة الشباب والرياضة، والتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة وإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.


أقرا ايضا

بعد اختفائه في العصر العثماني.. الوادي
الجديد تعيد إحياء مجد صناعة الحرير من دودة القز

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يكرم النماذج الشبابية في الوادي الجديد

بدء البرنامج القومي لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية بالبحيرة

لغرس القيم والانتماء.. تفاصيل إنشاء مدينة شبابية سياحية على مساحة 20 فدانا بالوادي الجديد

تجربة جديدة لتربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

بعد اختفائه في العصر العثماني.. الوادي الجديد تعيد إحياء مجد صناعة الحرير من دودة القز

مأساة أسرة تعاني الفقر والمرض بالوادي الجديد.. الأم تناشد المحافظ بتعيين أبنائها المعاقين

ترشيحاتنا

بعد القبض على"شيميل" يمارس الشذوذ مع العرب مقابل أموال.. اعرف العقوبة

إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا.. كلوب: جمهور ليفربول ليسوا حمقى

الصديق وقت الضيق.. تعرف على هدية الرئيس السيسي إلى الصين

وزيرة الصحة تخضع لفحوصات كورونا في مطار بكين

الجامبي يثير رعب الجماهير الحمراء.. التاريخ الأسود لـ باكاري جاساما مع الأهلي

شاهد.. تنبؤ الراحل أحمد خالد توفيق بظهور فيروس كورونا في 2014

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو