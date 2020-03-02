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محافظات

الاستعداد لإعلان الوادي الجديد خالية من الأمية والفقر

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:54 م
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماعا تحضيرياَ للتنسيق لإعلان المحافظة خالية من الأمية والفقر.


يأتي ذلك بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المختصين ورؤساء القري بمركز الداخلة.


تناول الاجتماع بمقر الديوان العام، استعراض الحصر الخاص بأعداد الأميين وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجا بكل قرية، ومناقشة آليات القضاء على الأمية من خلال الاستعانة بطلاب جامعة الوادي الجديد والملتحقين بالخدمة العامة وبحث منح حوافز لكل من المتعلمين والمدربين.


كما وجه الزملوط، بالبدء في خطة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا من خلال إقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني لتمكين أفرادها، وتوفير فرص عمل لهم بدلًا من المساعدات المالية، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأعداد الحقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة لمثل هذه الحالات.

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