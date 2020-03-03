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برلمان

الكهرباء والبترول والذهب.. ننشر أجندة طاقة البرلمان خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:12 ص
النائب محمود عطية
النائب محمود عطية
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أحمد أيمن
استعرض النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أجندة لجنة الطاقة خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن اللجنة ستناقش عدد من اتفاقيات البترول المحالة إليها بشأن طلب بعض الشركات العالمية التنقيب عن البترول في مصر، بجانب عدد من الاتفاقيات الحكومية التي تستلزم موافقة البرلمان.

وأوضح عطية في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستناقش أيضا مشروعات القوانين الخاصة بالبيئة والكهرباء، كما ستبحث قرار وزير الكهرباء رفع رسوم القمامة من فواتير الكهرباء يوليو المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل اتفاقية التنقيب عن المعادن وأبرزها الذهب، في ضوء اتفاقية التنقيب عن الذهب في مصر منتصف الشهر الجاري.

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