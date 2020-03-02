مسرح ثقافة أسوان يستضيف عروض مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية .. صور

شهد مسرح قصر ثقافة أسوان اليوم تقديم عروض مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل في دورته السادسة والمقام خلال الفترة من ١ حتى ٤ مارس .





وقد أقيم اليوم العرض التونسى "عشرة على عشرة" تمثيل سعد شعبان، صلاح جابر، حسين على ، تأليف ماجد درندش ، سنوغرافيا سهيل البانى ، أغانى واستعراضات هشام الركابى ، تنفيذ إضاءة كريم مجيد، إخراج حسين على صالح.





كما يناقش العرض موضوع القبح والجمال وأهميته فى تنشئة وبناء الطفل ، لأنه هو المستقبل ، كذلك يناقش رسائل تربوية عديدة فى حث الاطفال على حب المدرسة والدراسة ومساعدة الكبير وإحترامه ، والإهتمام بالرياضة لأن العقل السليم فى الجسم السليم، وكذلك النظافة سواء فى المنزل أو الشارع أو أى مكان.





وعقب ذلك تم تقديم عرض لفرقة "متحدى الإعاقة" لقصر ثقافة الشطبى بالإسكندرية بقيادة مصطفى جابر، قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات " الفرح الاسكندرى، الحصان، بنقول رسالة، لجل النبى، الحجالة، التنورة .





كما قامت هنا مكرم رئيس المهرجان ، ونجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بتسليم درع المهرجان للفرقتين .

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