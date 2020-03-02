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رياضة

خالد بيومي يهاجم وزير الرياضة بسبب لجنة الحكماء

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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نور عادل
هاجم المحلل الرياضي خالد بيومي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وذلك بسبب قرار الأخير بتشكيل لجنة حكماء لحل أزمات الكرة المصرية.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "وزير الرياضة شكل لجنة الحكماء مع احترامي للجميع أنا أول مرة أشوف رياضة تدار بالحكماء للأسف إحنا في 2020 ومازالت لغة المصاطب مسيطرة".

وأعلن أشرف صبحي خلال جلسة عقدها مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، أنه يتم العمل على إنشاء لجنة "حكماء" من أجل حل أزمات كرة القدم المصرية.

وقال وزير الرياضة في تصريحاته "اللجنة الخماسية لإدارة، تقوم بدورها كلجنة لتسيير الأعمال ومتابعة بعض البنود التي حددها الاتحاد الدولي مثل وضع لائحة جديدة والإشراف على الانتخابات بالإضافة لتسيير أعمال المسابقات والمنتخبات لفترة محددة".

وتابع "يتم التنسيق والعمل من أجل إنشاء لجنة للحكماء تضم بعض الأسماء على رأسها محمود ابورجيله وعصام عبد المنعم وفاروق جعفر، والدهشوري حرب وأسماء أخرى وذلك من أجل حل مشاكل كرة القدم المصرية وإدارة الأزمات".
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