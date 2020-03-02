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أخبار البلد

بوجدانوف يبحث مع سفير مصر لدى موسكو الوضع في الشرق الأوسط

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:24 م
بوجدانوف
بوجدانوف
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أ ش أ
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف ، اليوم الإثنين ، مع السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر تطور الوضع في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان اليوم ، أن بوجدانوف ونصر تبادلا الآراء حول الوضع القائم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن الجانبين الروسي والمصري تطرقا أيضا إلى الجوانب الملحة لتعزيز التفاعل والتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.
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