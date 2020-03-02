مجلس نقابة العلميين: المليجي خسر جميع القضايا ولم يتبق سوى الإشكالات





قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين ، إن النقيب المعزول عبد الستار المليجي وهيئة مكتبه المعينة خسروا ٤قضايا في المحكمة الإدارية العليا اليوم بمحكمة مجلس الدولة في دعاوي ارقام ( ٢٦٧٢٢&٢٦٧٢٣&٢٦٧٢٤&٢٦٧٢٥).





وأشار "أبوعميرة" في تصريحات له اليوم ، إلي أنه لم يتبق أمام المليجي الآن سوي الإشكالات التي قدمها والتي سيتم الحكم فيها يوم ٨ مارس القادم ، لافتا إلى أنه سيخسرها أيضا.





وأوضح " وكيل نقابة العلميين " أنه تم إحالة المفوضين وموضوعهم مع إلغاء صفات هيئة المكتب المعينة والمحامين (هاني وطه) ، كما تم الغاء توقيعات البنوك و الغاء قرارات اجتماع كبار العلميين أيضا.





وأضاف أنه تم سحب الثقة من النقيب المعزول والوكيل الاول المعين ( نبيل ياسين ) وأمين الصندوق المعين ( احمد سعيد ) حتي يتيقن لكل من حوله أنه السبب فيما وصلت إليه نقابة العلماء وتحديه احكام القضاء .





وتابع قائلا :" وبهذا خسر المليجي جميع قضاياه بدرجاتها ولا يتبقي له إلا الإشكالات بتاريخ ٣/٨ وهيخسرها ".