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تعليم

مجلس نقابة العلميين: المليجي خسر جميع القضايا ولم يتبق سوى الإشكالات

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:03 م
د. عبدالستار المليجي
د. عبدالستار المليجي
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شيماء مجدي

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين ، إن النقيب المعزول عبد الستار المليجي وهيئة مكتبه المعينة خسروا ٤قضايا في المحكمة الإدارية العليا اليوم بمحكمة مجلس الدولة في دعاوي ارقام ( ٢٦٧٢٢&٢٦٧٢٣&٢٦٧٢٤&٢٦٧٢٥).

وأشار "أبوعميرة" في تصريحات له اليوم ، إلي أنه لم يتبق أمام المليجي الآن سوي الإشكالات التي قدمها والتي سيتم الحكم فيها يوم ٨ مارس القادم ، لافتا إلى أنه سيخسرها أيضا.

وأوضح " وكيل نقابة العلميين " أنه تم إحالة المفوضين وموضوعهم مع إلغاء صفات هيئة المكتب المعينة والمحامين (هاني وطه) ، كما تم الغاء توقيعات البنوك و الغاء قرارات اجتماع كبار العلميين أيضا. 

وأضاف أنه تم سحب الثقة من النقيب المعزول والوكيل الاول المعين  ( نبيل ياسين ) وأمين الصندوق المعين ( احمد سعيد ) حتي يتيقن لكل من حوله أنه السبب فيما وصلت إليه نقابة العلماء وتحديه احكام القضاء .

وتابع قائلا :" وبهذا خسر المليجي جميع قضاياه بدرجاتها ولا يتبقي له إلا الإشكالات بتاريخ ٣/٨ وهيخسرها ".
وأكد أن ما يحدث ماهو إلا تضيع وقت واستنزاف أموال النقابة ".
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