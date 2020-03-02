AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أول حالة إعدام في الصين بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

حكم على أحد القرويين في جنوب الصين بالإعدام لقتله مسؤولين حكوميين كانا يديران إغلاق القارية بسبب فيروس كورونا


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت المحكمة ان المجرم البالغ من العمر 23 عاما واسمه ما جيان قوه طعن الرجل بسكين قابلة للطي عندما منعوه هو ورفيقه من دخول القارية المغلقة  عبر شاحنتهم الشهر الماضي. 


أدانت المحكمة في مقاطعة يونان الرجل بالقتل العمد وحكمت عليه بالإعدام في أول محاكمة لقضيته بالأمس.


وفقا لبيان صادر عن محكمة الشعب المتوسطة في مقاطعة هونججه ، هاجم جيانجو المسئولين مساء يوم 6 فبراير عند نقطة تفتيش ببلدة شيتوزاي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أم مصابة بفيروس كورونا تضع مولودة سليمة

الصين: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 564 وفاة و28060 إصابة

بريطانيا تسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا في البلاد

بسبب تفشي كورونا.. إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها لـ الصين

شهد على ابنها في قضية قتل.. إعدام فريدة ومحمود بعد قتلهما سائق سرفيس

الصحف السعودية اليوم .. مقتل 10 إرهابيين في إحباط هجوم بشمال سيناء.. قبرص تؤكد: تركيا تشعل الصراع الليبي.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين.. والكشف على القوى العقلية لرجل أراد اغتيال ترامب

ترشيحاتنا

وصلة غزل في جماهير الأهلي والزمالك من الاتحاد الأفريقي

بعد القبض على"شيميل" يمارس الشذوذ مع العرب مقابل أموال.. اعرف العقوبة

اللي سانده ربنا مبيوقعش.. رسالة غامضة من كهربا لـ الجمهور

أول إصابة بفيروس كورونا في السعودية

عاجل.. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

نشأت الديهي: الحكم بإعدام هشام عشماوي أثلج صدور المصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو

الاتحاد الدولي لليد يختتم جولاته التفقدية في مصر

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا