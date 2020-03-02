أول حالة إعدام في الصين بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

حكم على أحد القرويين في جنوب الصين بالإعدام لقتله مسؤولين حكوميين كانا يديران إغلاق القارية بسبب فيروس كورونا

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت المحكمة ان المجرم البالغ من العمر 23 عاما واسمه ما جيان قوه طعن الرجل بسكين قابلة للطي عندما منعوه هو ورفيقه من دخول القارية المغلقة عبر شاحنتهم الشهر الماضي.

أدانت المحكمة في مقاطعة يونان الرجل بالقتل العمد وحكمت عليه بالإعدام في أول محاكمة لقضيته بالأمس.

وفقا لبيان صادر عن محكمة الشعب المتوسطة في مقاطعة هونججه ، هاجم جيانجو المسئولين مساء يوم 6 فبراير عند نقطة تفتيش ببلدة شيتوزاي.