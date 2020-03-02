AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جنازة شعبية مهيبة لـ لاعب مريخ الفاشر السوداني بمسقط رأسه بالدقهلية

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:13 م
جنازة شعبية مهيبة
جنازة شعبية مهيبة لـ لاعب مريخ الفاشر السودانى بالدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
شيع الآلاف من أبناء مدينة المنصورة وسندوب والقرى المجاورة جنازة اللاعب محمد العيسوي لاعب مريخ الفاشر السوداني فى مشهد جنائزى مهيب بمسقط رأسه بسندوب .

شهدت الجنازة إغماءات وانهيار أقارب الفقيد وأصدقائه مرددين " لا اله الا الله العيسوى حبيب الله ".

فيما أكد المشيعون أن الراحل كان ذا خلق رفيع وكان يعشق كرة القدم منذ نعومة اظافره و سافر للسودان للعب لإثبات كفاءته وموهبته.

وأكدوا انه كان يتمنى ان يحصل على  لقب أحسن لاعب بالسودان لينال شرف الانضمام للمنتخب المصرى.

وكان الفقيد قد لقى مصرعه عقب سقوطه من نافذة غرفته في الفندق المخصص لاقامة الفريق بعد اندلاع حريق فيه.
جنازة شعبية مهيبة لـ لاعب مريخ الفاشر السوداني بمسقط رأسه بالدقهلية
جنازة شعبية مهيبة لـ لاعب مريخ الفاشر السوداني بمسقط رأسه بالدقهلية
جنازة شعبية مهيبة لـ لاعب مريخ الفاشر السوداني بمسقط رأسه بالدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي تفهنا العزب بالغربية يشيعون جثمان الصحفية زكية هداية.. صور

الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

مات محروقًا.. وزير الرياضة ينعى اللاعب محمد هيثم المحترف في الدوري السوداني

وزيرة الرياضة السودانية تقدم واجب العزاء لـ أشرف صبحي في وفاة اللاعب المصري

جثمان اللاعب المصري المتوفى يغادر الخرطوم إلى القاهرة

ترشيحاتنا

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجى فى دورى الأبطال

خبير:محاولات أثيوبيا ملء سد النهضة خلال عمليات البناء كارثة دولية..فيديو

وزيرة الصحة تخضع لفحوصات كورونا في مطار بكين

فحص 1500 .. رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بـ كورونا

تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

شاهد.. تنبؤ الراحل أحمد خالد توفيق بظهور فيروس كورونا في 2014

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو

الاتحاد الدولي لليد يختتم جولاته التفقدية في مصر

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا