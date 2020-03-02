جنازة شعبية مهيبة لـ لاعب مريخ الفاشر السوداني بمسقط رأسه بالدقهلية



فيما أكد المشيعون أن الراحل كان ذا خلق رفيع وكان يعشق كرة القدم منذ نعومة اظافره و سافر للسودان للعب لإثبات كفاءته وموهبته.





وأكدوا انه كان يتمنى ان يحصل على لقب أحسن لاعب بالسودان لينال شرف الانضمام للمنتخب المصرى.



وكان الفقيد قد لقى مصرعه عقب سقوطه من نافذة غرفته في الفندق المخصص لاقامة الفريق بعد اندلاع حريق فيه.



شيع الآلاف من أبناء مدينة المنصورة وسندوب والقرى المجاورة جنازة اللاعب محمد العيسوي لاعب مريخ الفاشر السوداني فى مشهد جنائزى مهيب بمسقط رأسه بسندوب .شهدت الجنازة إغماءات وانهيار أقارب الفقيد وأصدقائه مرددين " لا اله الا الله العيسوى حبيب الله ".