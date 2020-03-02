عزة العشماوي تتفقد تدريب الفتيات والسيدات على أعمال الحياكة بالفيوم

تفقدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أعمال مشغل تدريب الفتيات والسيدات على أعمال الحياكة بقرية شكشوك بمحافظة الفيوم.





وأعربت الدكتورة عزة العشماوي عن بالغ سعادتها بهذا اللقاء، كما أثنت على المجهود المبذول من قبل السيدات في التعلم وإنتاج المشغولات بهذه الجودة في مدة قصيرة.





وأضافت العشماوي أن هذا المشغل يضم ٣٠ سيدة وفتاة كدفعة أولى من قرية شكشوك بمحافظة الفيوم وهي من القرى المستهدفة ضمن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالمحافظة والذي ينفذه المجلس بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية حيث ستتوالى الدورات التدريبية لتشمل جميع السيدات بالقرية.





وأشارت العشماوي إلى أن مدة التدريب ثلاثة أشهر تتضمن تعليمهن الحياكة والطباعة اليدوية وكيفية استخدام ماكينات الحياكة، موضحة أن البرنامج لا يكتفي بتدريبهن فقط ولكن يتابعهن ويقدم لهن الدعم اللازم لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للربح في هذا المجال وذلك بعد انتهاء مدة التدريب.





وأكدت أمين عام المجلس أنه خلال فترة التدريب يتم تنفيذ برامج توعوية لرفع وعيهن بقضايا الطفولة كمخاطر زواج الأطفال وختان الإناث والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأهمية التغذية السليمة، مشيرة إلى أنه من خلال الخدمات والبرامج المتكاملة التي تقدم للأسر من خلال البرنامج نضمن حماية أطفالهم والتزامهم بالتعليم وضمان عدم تسربهم أو الانخراط في العمل في سن مبكر.





وأوضحت "العشماوي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات في هذه القرى ويعمل من أجل الحد من هشاشة أوضاعهن اقتصاديا وتوعويا.





وأشارت إلى أن أنشطة هذا المشغل تعمل على تنمية الخبرات المهنية والحرف اليدوية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل اعتمادا على مهارات تلك السيدات.





يذكر أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم يتم تنفيذه في ٥٠ قرية بالست مراكز بمحافظة الفيوم، ويهدف بشكل أساسي إلى تحسين الخدمات المقدمة للأطفال ولأسرهم.



