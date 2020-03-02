رئيس أركان الجيش الأمريكي : مستعدون لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتفشي كورونا

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي استعداد الجيش لجميع السيناريوهات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد.





وأوضح رئيس الأركان الأمريكي - حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن الجيش يخطط لمواجهة جميع السيناريوهات في هذه القضية من بينها حالة "تفشي وباء" ، مضيفا أن "الجيش الأمريكي ينظر في مجموعة متعددة من السيناريوهات".





وأكد المسؤول الأمريكي أن الجيش يقوم بكل أنواع التخطيط المحتمل لذلك ، وأن المعامل التابعة له تعمل على توليد لقاح للفيروس.





يُشار إلى أن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت أمس إلى شخصين ، بينما وصل عدد من شُخصت إصابتُهم بالفيروس إلى 89 شخصًا.



