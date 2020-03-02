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أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الأمريكي : مستعدون لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتفشي كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:09 م
رئيس أركان القوات
رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي
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أ ش أ
أكد رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي استعداد الجيش لجميع السيناريوهات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد.

وأوضح رئيس الأركان الأمريكي - حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن الجيش يخطط لمواجهة جميع السيناريوهات في هذه القضية من بينها حالة "تفشي وباء" ، مضيفا أن "الجيش الأمريكي ينظر في مجموعة متعددة من السيناريوهات".

وأكد المسؤول الأمريكي أن الجيش يقوم بكل أنواع التخطيط المحتمل لذلك ، وأن المعامل التابعة له تعمل على توليد لقاح للفيروس.

يُشار إلى أن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت أمس إلى شخصين ، بينما وصل عدد من شُخصت إصابتُهم بالفيروس إلى 89 شخصًا.

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