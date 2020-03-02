أحمد موسى: حسن شاكوش تريند والأكثر بحثا على جوجل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم بها جانب فني، ويحل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفا علينا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسن شاكوش هو الأكثر بحثا على جوجل وهو تريند رقم واحد على جوجل".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اغنية بنت الجيران شاهدها 160 مليون فرد على اليوتيوب"، مضيفا:" هل قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات عن الغناء إيجابي أم سلبي، وهذا القرار زاد التعاطف معهم بشكل كبير".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" هناك جمهور عريض يرغب في تلك النوعية من الأغاني ، ومطربو المهرجانات لديهم حجوزات أفراح وحفلات لمدة شهرين مقبلين حتى العيد الصغير".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الغلق والمنع في أي شيء هو كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولابد من توافر ضوابط، وعدم تواجد كلمات مبتذلة".