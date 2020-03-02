أحمد موسى: حسن شاكوش تريند والأكثر بحثا على جوجل.. فيديو

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اغنية بنت الجيران شاهدها 160 مليون فرد على اليوتيوب"، مضيفا:" هل قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات عن الغناء إيجابي أم سلبي، وهذا القرار زاد التعاطف معهم بشكل كبير".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" هناك جمهور عريض يرغب في تلك النوعية من الأغاني ، و مطربو المهرجانات لديهم حجوزات أفراح وحفلات لمدة شهرين مقبلين حتى العيد الصغير".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الغلق والمنع في أي شيء هو كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولابد من توافر ضوابط، وعدم تواجد كلمات مبتذلة".



