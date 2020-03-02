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توك شو

أحمد موسى: حسن شاكوش تريند والأكثر بحثا على جوجل.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:24 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم  بها جانب فني، ويحل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفا علينا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسن شاكوش هو الأكثر بحثا على جوجل وهو تريند رقم واحد على جوجل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  اغنية بنت الجيران شاهدها 160 مليون  فرد على اليوتيوب"، مضيفا:"   هل قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات عن الغناء  إيجابي أم سلبي، وهذا القرار زاد التعاطف معهم بشكل كبير".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  هناك جمهور عريض يرغب في تلك النوعية من الأغاني ، ومطربو المهرجانات لديهم حجوزات أفراح وحفلات لمدة شهرين مقبلين حتى العيد الصغير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الغلق والمنع في أي شيء هو كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولابد من توافر ضوابط، وعدم تواجد كلمات مبتذلة".

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