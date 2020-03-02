الإسماعيلي يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 وديا

تعادل الإسماعيلى مع الانتاج الحربى بهدف لكل منهما فى الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ، ضمن الاستعداد للقاء الجونة فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.





جاء هدف الإسماعيلى عن طريق وجيه عبد الحكيم ، بينما سجل باسم مرسى هدف الانتاج.





وكان الفريق قد بدأ بتشكيل ضم ..

حارس مرمى ..محمد فوزى

خط الدفاع ..ابراهيم ابو اليزيد – باهر المحمدى – محمد هاشم – اسامة ابراهيم

خط الوسط .. دونجا – محمد الضرف

أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – همام طارق

فى الهجوم .. كادو





وشارك من مقاعد البدلاء كل محمود البدرى ووجيه عبد الحكيم ومحمد مخلوف وشيلونجو وكماتشو ومدحت فقوسة ومصطفى فارس.



