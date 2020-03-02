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رياضة

الإسماعيلي يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 وديا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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نور عادل
تعادل الإسماعيلى مع الانتاج الحربى بهدف لكل منهما فى الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ، ضمن الاستعداد للقاء الجونة فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

جاء هدف الإسماعيلى عن طريق وجيه عبد الحكيم ، بينما سجل باسم مرسى هدف الانتاج.

وكان الفريق قد بدأ بتشكيل ضم ..
حارس مرمى ..محمد فوزى
خط الدفاع ..ابراهيم ابو اليزيد – باهر المحمدى – محمد هاشم – اسامة ابراهيم
خط الوسط .. دونجا – محمد الضرف
أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – همام طارق
فى الهجوم .. كادو

وشارك من مقاعد البدلاء كل محمود البدرى ووجيه عبد الحكيم ومحمد مخلوف وشيلونجو وكماتشو ومدحت فقوسة ومصطفى فارس.

شهدت المباراة حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات.
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