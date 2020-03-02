أحمد موسى: حسن شاكوش يغني لـ هاني شاكر والعندليب بعد قليل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أغاني المهرجانات أصبحت أمرا واقعا وعلينا التعرف على طريقة التعامل معهم، مضيفا: " أغنية بنت الجيران شاهدها أكثر من 160 مليون مشاهدة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" حسن شاكوش معانا بعد شوية وهيغني لـ هاني شاكر والعندليب وغيرهم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أغنية بنت الجيران شاهدها 160 مليون فرد على اليوتيوب"، مضيفا: "هل قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات عن الغناء إيجابي أم سلبي، وهذا القرار زاد التعاطف معهم بشكل كبير".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" هناك جمهور عريض يرغب في تلك النوعية من الأغاني ، ومطربي المهرجانات لديهم حجوزات افراح وحفلات لمدة شهرين مقبلين حتى العيد الصغير".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الغلق والمنع في أي شيء هو كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولابد من توافر ضوابط، وعدم تواجد كلمات مبتذلة".