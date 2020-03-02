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توك شو

أحمد موسى: حسن شاكوش يغني لـ هاني شاكر والعندليب بعد قليل.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:19 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أغاني المهرجانات أصبحت أمرا واقعا وعلينا التعرف على طريقة التعامل معهم، مضيفا: "أغنية بنت الجيران شاهدها أكثر من 160 مليون مشاهدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،  قائلا:"  حسن شاكوش معانا بعد شوية وهيغني لـ هاني شاكر والعندليب وغيرهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  أغنية بنت الجيران شاهدها 160 مليون فرد على اليوتيوب"، مضيفا: "هل قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات عن الغناء  إيجابي أم سلبي، وهذا القرار زاد التعاطف معهم بشكل كبير".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  هناك جمهور عريض يرغب في تلك النوعية من الأغاني ، ومطربي المهرجانات لديهم حجوزات افراح وحفلات لمدة شهرين مقبلين حتى العيد الصغير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الغلق والمنع في أي شيء هو كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولابد من توافر ضوابط، وعدم تواجد كلمات مبتذلة".
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