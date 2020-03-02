ختام الدورة الـ23 لتأهيل المقبلين على الزواج بمعهد الرعاية والتربية

اختتمت بمعهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعمال الدورة الثالثة والعشرين لتأهيل المقبلين على الزواج، بحضور نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد.





شارك في الدورة التي استمرت على مدار خمسة أسابيع ٩٥ من الشباب من الجنسين. وعقب المحاضرة الختامية وزع نيافة الأنبا موسى شهادات إتمام الدورة على المشاركين.

ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة الرابعة والعشرين في الفترة من ٨ مارس الجاري وحتى ٥ أبريل المقبل.





كما يتيح المعهد فرصة الاشتراك في الدورة التدريبية لأبناء الكنيسة بالمهجر Online من خلال الـ Website الخاص بالمعهد.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السيد فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له.





وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة فولفجانج للمقر البابوي تأتي في إطار زيارته الحالية لمصر.





وأوضح متحدث الكنيسة أن اللقاء الذي جمع البابا تواضروس، ورئيس البرلمان النمساوي، اتسم بالود والاحترام المتبادل، كما حرص الجانبين على تبادل الهدايا التذكارية.