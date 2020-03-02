فوز مايكل البدراوي مرشح شعبة مدني بنقابة المهندسين

عقدت النقابة العامة للمهندسين، مؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بمقر النقابة العامة.
وفاز المهندس مايكل جرجس البدراوي مرشح بانتخابات المهندسين شعبة مدني تحت السن .
جدير بالذكر أن المهندس سامح تاوضروس، رئيس اللجنة المُشرفة على الانتخابات في النقابة الفرعية بالقاهرة، أعلن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والتي أسفرت عن فوز كل من حسام عبده، بنتيجة 441، ومحمود سلامة 370 صوتا من شعبة الكهرباء، وجون غالي بنتيجة 453 صوتا، وأمجد وجيه 433 صوتا لشعبة الميكانيكا.