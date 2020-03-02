فوز مايكل البدراوي مرشح شعبة مدني بنقابة المهندسين

عقدت النقابة العامة للمهندسين، مؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بمقر النقابة العامة.





وفاز المهندس مايكل جرجس البدراوي مرشح بانتخابات المهندسين شعبة مدني تحت السن .



