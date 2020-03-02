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محافظات

هيئة قناة السويس خالية من فيروس كورونا ولا صحة لوجود بلاغ من إحدى السفن العابرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:47 م
قناة السويس
قناة السويس
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انجي هيبة
نفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ما تردد من أخبار بشأن إبلاغ إحدى السفن العابرة لقناة السويس بوجود اشتباه في إصابة أحد أفراد طاقمها بفيروس كورونا. 

وأكد رئيس الهيئة عدم صحة هذا الخبر جملة وتفصيلًا، حيث لم تسجل فرق الحجر الصحي وجود أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا حتى الآن على متن السفن العابرة للقناة .

وشدد الفريق ربيع على اتخاذ الهيئة حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتضمن إيفاد فرق الحجر الصحي للكشف على أطقم السفن العابرة للقناة قبل دخولها للمجرى الملاحي لقناة السويس، بغية التأكد من سلامة الأطقم الفنية والأفراد على متن كافة السفن العابرة للقناة. 

وناشدت هيئة قناة السويس المواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله عن الهيئة وعدم الالتفات للشائعات والأخبار مجهولة المصدر، كما ناشدت وسائل الإعلام استقاء كافة المعلومات ذات الصلة بالهيئة من خلال التصريحات التي يدلي بها رئيس الهيئة أو عبر البيانات الرسمية التي يصدرها المتحدث الرسمي، وذلك في إطار حرص الهيئة على تدفق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وشددت على أن كافة الأخبار الخاصة بالهيئة يتم تحديثها بصفة دورية على منصة الموقع الرسمي  www.suezcanal.gov.eg وذلك في إطار الالتزام  بالشفافية ومراعاة المصداقية والمسئولية الكاملة من قبل الهيئة في التعامل مع كل ما يتصل بمصلحة البلاد ومقتضيات أمنها العليا.

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