قارئ من ذوي الاحتياجات الخاصة يطالب التضامن بتوفير فرصة عمل ضمن الـ 5%

ناشد المواطن محسن أنور عرفة، البالغ من العمر 27 عاما، يقيم بشارع سيدى عبد الرحيم بقنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير فرصة عمل ضمن الـ 5%.





ويقول القارئ في رسالته: "حاصل على دبلوم زراعة، وأعانى نسبة إعاقة ٥٪، ووالدى متوفى، وليس لدى أى دخل أو معاش شهرى يعينى على نفقات المعيشة اليومية، وتقدمت أكثر من مرة للحصول على وظيفة لديوان عام محافظة قنا ولكن بدون جدوى".





للتواصل مع الحالة: ٠١١١٩٦٠٠٢٦٦





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360