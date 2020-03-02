أم العيال خانت جوزها وحبسته.. الضحية أمام المحكمة: مراتى حطت عينيها على صديقى وعشقته فى الحرام

داخل أروقة محاكم الأسرة حكايات وقصص عادة ما يكون الضحية الزوجة، وترفع قضية خلع ضد زوجها بسبب الضرر منه، ولكن هذه المرة الواقعة اختلفت تماما، حيث وقف زوج يشتكى زوجته أمام قاضى محكمة الأسرة ببنها ليقف داخل القاعة أمام الجميع، ويحكى قصته وسط ذهول الحاضرين.





وداخل القاعة وقف " تامر. م " يحكى قصته مع زوجته قائلا " أنا كنت زى أى شاب بحلم انى اتزوج من بنت الحلال وربنا يرزقنى بأولاد منها مضيفا تعرفت على زوجتى "رشا" وتزوجنا بعد قصة حب بيننا استمرت 4 سنوات ورزقت خلالها بطفلين سارة وصلاح.





وأضاف حياتنا كانت جميلة وبدون أى مشاكل حتى تعرفت على صديقى طارق الذى كان يتردد على منزلنا من وقت لآخر حتى بدات زوجتى تغير تعاملها معى وأقنعتنى أن أشارك صديقى فى مشروع صغير يدر لنا دخلا لمواجهة متطلبات الحياة.





وتابع الزوج بنفس مكسورة قائلا " مكنتش أعرف أن مراتى حطت عينها على صديقى، وأنا فكرت وخططت وخلتنى أبيع عفش البيت عشان أشاركه فى تجارة الكرتون وبعدها اشتكتني بأننى بددت منقولاتها الزوجية ليحكم علي بسنة سجن " ثم رفعت دعوى قضائية للتخلص منى بتطليقها طلقة بائنة للضرر ليخلو لها الحال مع صديقى التي اتخذته عشيقا لها.





وأضاف الزوج مراتى ذلت رجولتى وطعنتى في شرفى ولاتبالي، بل عزمت النية على حبسى بتهمة تبديد العفش الذى قمت ببيعه لمشاركة صديقى حتى تضمن ان يكون بجوارها ولكن المبلغ لم يكفى فأقنعتنى زوجتى أن أحرر إيصال أمانة على بياض لصديقى يكون عوضا عن المبلغ المتبقى لمشاركته، وبعد قيامى بالتوقيع على الإيصال تركت منزلي وطالبتنى بتسليمها منقولاتها الزوجية، ولأنى قمت فعلا ببيع عفشها بموافقتها، أصبحت أمام القانون خائنا للأمانة، ومبدد لمنقولاتها الزوجية وهو الأمر الذى قضت به المحكمة علي بالسجن لمدة عام.





وتابع الزوج لم تكتف زوجتى بهذا بل قامت هى وصديقى بتحرير إيصال الأمانة الذى سبق وأن وقعت عليه بأنى أخذت منها مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى صديقى ولكننى استحوذت على المبلغ ولم أقم بتوصيله واعتبرتنى محكمة أول درجة خائن للأمانة وقضت علي بالحبس 4 سنوات إلا أنني استأنفت الحكم وحصلت على البراءة لاقتناع المحكمة بانتفاء أركان جريمة الخيانة.





وأضاف تامر أمام المحكمة أنه كان يعمل بإحدى الوظائف بعقد مؤقت ولكنه تم فصله بسبب هذه الأحكام علاوة على حكم ثالث قد صدر من المحكمة بإلزامى بدفع مبلغ 500 جنيه شهريا للزوجة كنفقة لأبنائه الصغار مستطردا فوجئت بعد كل هذا بأنها قامت برفع دعوى طلاق للتخلص منى بعد أن دمرت حياتى وحرمتنى من أن أعيش مع أولادي، لتعيش هي حياة الحرام والمتعة مع عشيقها.