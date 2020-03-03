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بين الناس

أتمنى تسديد ديوني .. مواطنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها لتوفير احتياجات أولادها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت السيدة أم علي أرملة، تقيم بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة من أهل الخير، تسديد ديونها وتوفير احتياجات أولادها".


وتقول فى رسالتها : أعيش مع أبنائي بحجرة بسيطة خالية من الأثاث بالجيزة، وتوفى زوجى عقب إصابته بالفشل الكلوي، وخلال رحلة علاجه استدنت من الجيران لأنفق على علاجه لكن إرادة الله نفذت ومات تاركا لى ٤ أبناء يحتاجون متطلبات حياة من طعام وعلاج وتعليم وإيجار وكهرباء ومياه، فضلا عن أننى مريضة بالسكر وأحتاج علاجا شهريا، وليس لدى دخل أو معاش فزوجى كان عامل أرزقى ولم يترك معاشا لنا


وأضافت : أحد أولادى مريض بالسكر ويحتاج إلى علاج شهري، والحياة تمر بصعوبة علينا وأتمنى فقط تسديد ديوني وتوفير احتياجات أولادى

 

للتواصل مع الحالة: ٠١٠١٢٩٢٢٩٠٧

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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