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بين الناس

شحن موبايلي جنيهات شهريا.. سيدة تطالب بإعادتها لـ بطاقة تموين والدتها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكت السيدة نادية أحمد محمد عبد العاطى ، والمقيمة في قرية جزيرة مطيرة مركز قوص محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفها من بطاقة تموين والدتها التي تحمل رقم 127005901492 ورقم قومى 25808022701268

 

وتقول فى رسالتها : إن السبب في الحذف هو ارتفاع قيمة شحن الهاتف المحمول وهذا غير صحيح فالوضع المادي للأسرة لا يسمح إلا بقيمة بسيطة للشحن وفى بعض الأحيان لا تتخطى بضع جنيهات حتى أضمن استمرار عمل الخط.

 

وناشدت السيدة التي تحمل رقم قومى 27803282701208 المسئولين إعادتها لبطاقة التموين الخاصة بوالدتها .

 

 للتواصل مع الشاكية 01288348433

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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