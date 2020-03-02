مستقبل وطن بالفيوم ينظم ندوات توعوية لمواجهة فيروس كورونا

نظمت أمانة التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن بالفيوم، ندوة حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا ضمن مبادرة صحتك تهمنا .





ياتى ذلك فى إطار مبادرة صحتك تهمنا التى أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وتحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى امين الحزب وإشراف الدكتور أحمد حسنى امين التثقيف والتدريب بالفيوم، بحضور امناء بندر اول وثاني الفيوم ومراكز اطسا والفيوم والشواشنة وأمين مركز يوسف الصديق والامناء المساعدين





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وحاضر خلال الندوة الدكتورة منال سعد مدرس بكلية التمريض بجامعه الفيوم والتى تناولت بالشرح أعراض الإصابة بالفيروس كورونا و طرق الوقاية منه من خلال اتباع نظام غذائي متوازن والحرص على النظافة الشخصية وتجنب الاماكن المغلقه.





وفى ذات السياق أشار امين التثقيف والتدريب الي دور الدولة فى أخذ الاحتياطات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشيرا الي أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى قامت على الفور عقب الإعلان عن هذا الفيروس بأتخاذ الإجراءات الاحترازية والحجر الصحى فى المطارات.





وهو ما أكدته منظمه الصحه العالميه.ياتي ذلك في إطار الدور التوعوي لحزب مستقبل وطن للحفاظ علي صحة المواطنين وتعريفهم بالوسائل الوقائية من الأمراض والاوبئة.

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