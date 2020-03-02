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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يشهد اللقاء التعريفي بجائزة مصر للتميز الحكومي

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:50 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســم التعليــــم

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة اللقاء التعريفي بجائزة مصر للتميز الحكومي، الذي حاضر فيه الدكتور عبد الحكيم رضوان استشارى التدريب والتقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور علاء رضوان المنسق العام لجائزة التميز الحكومي بالجامعة، وبحضور أمناء الجامعة المساعدين، وفريق عمل التميز الحكومي بالكليات والمعاهد والوحدات، ومديرى العموم بالكليات والإدارة العامة ومديرى الإدارات وحدات وكليات ومعاهد الجامعة.


أكد مبارك أن الجامعة تسعى ليكون التميز نمط العمل الدائم بها وليس فقط للاشتراك فى المسابقة، وتطوير آلية العمل بما يتماشى مع معايير التميز، وميكنة المنظومة، وتطبيق معايير الجودة على كافة المستويات للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، وخطة استراتيجية الجامعة.


وخاطب رئيس الجامعة الحضور بأهمية التعاون كفريق عمل يهدف لإعلاء مصلحة الجامعة، ودور فرق عمل التميز الحكومي بكل وحدة من وحدات الجامعة، لتطبيق معايير التقييم، ورصد نقاط الضعف والقوة، وتحديد الأنشطة والمهام المطلوب القيام بها وفق البرنامج الزمنى لخطة العمل وتحديد مسئولية القيام بها، متمنيا التوفيق لفريق العمل وتحقيق أفضل مراكز فى المسابقة.


وأضاف الأمين العام أن الجامعة تسعى من وراء هذا اللقاء إلي توعية القيادات والموارد البشرية بكليات الجامعة إلى العمل بحرفية عالية نحو التميز الحكومي الذي تسعى إليه الدولة أملا في تحقيق رؤيتها ٢٠٣٠، والتي تدعو إلى الحفاظ على الموارد المالية والإمكانات واستغلالها واستثمارها أفضل استثمار، والتخلي عن الدورة المستندية الورقية، والعمل بمنظومة الميكنة والأتمتة الإلكترونية، والعمل بمنهجية القيادة الفعالة وتفعيل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.


وأوضح الدكتور علاء رضوان أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية، مما ينعكس أثره على المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات ومعايير الجودة، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، مضيفا أن رؤية الجائزة هي تكوين جهاز إداري كفء وفعال.


وأشار الدكتور عبد الحكيم إلى أن اللقاء يتناول عدة محاور رئيسية وهي تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ويتفرع منها معايير تحقيق الرؤية، المهام الرئيسية، خدمات السبع نجوم، الحكومة الذكية، و الاستشراف والابتكار، والممكنات ومنها الموارد البشرية، الامكانات والموارد (المعدات والأجهزة والصيانة)، الحوكمة، المخاطر، وتناول المحاور بالشرح التفصيلى.

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