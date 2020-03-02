قطر تتودد إلى السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة ستظل متفائلة بشأن عودة العلاقات مع السعودية والإمارات.





وأضاف خلال مقابلة مع "سي إن إن"، إن بعض قنوات الحوار فتت خلال الشهرين الأخيرين بين قطر والسعودية، "ولم يؤد ذلك لشئ مع الأسف، وأدى لتوقف المسارات".





وتابع أن قطر منتفحة على الحوار والتشارك طالما أن ذلك في إطار احترام القانون الدولي وسيادة كل بلد.





وزعم أن قطر تريد الأفضل لجميع جيرانها في المنطقة، وأنها تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا واستقرار في المنطقة.





وواصل:"يمكن أن يحدث ذلك فقط في إيجاد حل وسط بين جميع الأطراف والتوصل إلى تسوية تحقق مكاسب للجميع".



