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أخبار العالم

تحالف "أزرق أبيض" يتهم نتنياهو بالكذب.. ويهدد بالانسحاب

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:01 م
جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو
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محمد علي

هدد تحالف أزرق أبيض بالانسحاب من العملية السياسية  إذا لم تقل نتائج التصويت  للكنيست باكتساحه نتائج الانتخابات، لتجعل كتلته هي الأكبر ، وذلك بعدما حصل على 33 مقعدًا في انتخابات سبتمبر الماضي، مقابل حزب الليكود الذي حقق 32 مقعدًا في الانتخابات الماضية.


ونقلت الصحافة العبرية،  قول مصادر، إن أمل  تحالف أزرق أبيض هو حرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقاعد الـ 61 التي يحتاجها لأغلبية الكنيست.


أفادت مصادر إعلامية عبرية، مساء يوم الاثنين، بأن حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، تقدم بالتماس لدى اللجنة المركزية للانتخابات ضد حزب "الليكود"، بدعوى نشره مقطع فيديو يحرف فيه كلام زعيمه بيني جانتس .


وقالت قناة (كان) العبرية الرسمية إن التماس "أزرق أبيض" ضد "الليكود" لدى لجنة الانتخابات، جاء بعد نحو 10 ساعات من انطلاق الانتخابات العامة في إسرائيل.


ونقلت القناة عن حزب جانتس أنه "آن الأوان كي يدفع (زعيم حزب الليكود بنيامين) نتنياهو ثمن أكاذيبه".


وفي وقت سابق الإثنين، بث نتنياهو على حسابه بتويتر مقطع فيديو لغريمه "جانتس" الذي بدا وكأنه أخطأ من فرط التوتر لدى مخاطبته الناخبين وقال "لا تصوتوا لـ أزرق- أبيض".


إلا أن جانتس سارع ونشر الفيديو الكامل الذي بثه على الهواء من سيارته وهو في طريقه لمدينة حيفا (شمال) لمتابعة سير الانتخابات".


وكتب جانتس على تويتر: "نتنياهو مضغوط، لذلك عاد وبث أخبارا كاذبة مع فيديو مجتزئ وكاذب. إليكم الفيديو الكامل والذي قلت فيه: إذا لم تصوتوا لأزرق أبيض- فسوف نذهب لانتخابات رابعة".


وانطلقت صباح الإثنين، في إسرائيل الانتخابات الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد جولتي الانتخابات التي جرت في أبريل، وسبتمبر الماضيين، دون أن تفضيا إلى تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية.


وحتى الساعة الرابعة مساءً، بلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست ، 47% - بزيادة 2.7% عن الانتخابات السابقة. وفق القناة 13 العبرية.

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