نائبة مستقبل وطن في الفيوم تعرض مشاكل الصرف الصحى على وزيرة التخطيط

تضرر عدد من القرى والنجوع بمركز طامية في محافظة الفيوم ، من عدم أدراج القرى الخاصة بهم فى خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الخاصة بتوصيل الصرف الصحى لهذه القرى المبللة التى تعانى من مياه جوفية تهدد منازلهم.





وتم عرض المشكلة على النائبة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم ونائبة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم.

وقامت النائبة بعرض مطلب الاهالى على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ، أثناء افتتاحها ورشة عمل "رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية”، المنعقدة بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون بالفيوم خلال الفترة من 1- 3 مارس الجارى.





ووعدت الوزيرة النائبة بتلبية مطلب الاهالى وادراج هذه القرى فى منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوصيل الصرف الصحى لععد كبير من قرى محافظة الفيوم .





وتقدم أهالى قرية طامية بخالص الشكر والتقدير لنائبة حزب مستقبل وطن بالفيوم ، مؤكدين ارتياحهم لتلبية مطلبهم .