بالباديكير والماسك.. عمر كمال يثير الجدل بفيديو جديد





وظهر عمر كمال وهو يضع على وجهه ماسك كما يقوم بتصفيف شعره ووضع بادكير له.





وكان اعلن عمر كمال عن تعاونه من جديد مع حسن شاكوش فى أغنية جديدة بعنوان "عود البطل" وذلك بعد نجاح أغنية "بنت الجيران".





ويواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.