بشرى سارة.. المجمعات الاستهلاكية: طرح المواد الغذائية والبديلة على بطاقات التموين

كشف خالد إبراهيم، مدير فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة عن إتاحة مواد غذائية وغير غذائية أمام المواطنين خلال عملية صرف الدعم التمويني، لافتا إلى أن المجمع يطرح عددا من السلع الرئيسية على بطاقة التموين أبرزها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول ويتاح للمستفيد الحصول بباقي حصة الدعم على أي سلعة في المجمع الاستهلاكي بما تبقى له في حصة الدعم.









ونوه إبراهيم أنه في حالة عدم توافر سلع من داخل قائمة الـ 14 سلعة يمكن للمواطن اختيار سلع بديلة عنها من المجمع الاستهلاكي للاستفادة بكامل حقه في صرف الدعم وتلبية طلباته.





وبدأت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من أمس الأحد، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.



