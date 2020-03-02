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اقتصاد

بشرى سارة.. المجمعات الاستهلاكية: طرح المواد الغذائية والبديلة على بطاقات التموين

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:40 م
المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية
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محمد صبيح
كشف خالد إبراهيم، مدير فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة عن إتاحة مواد غذائية وغير غذائية أمام المواطنين خلال عملية صرف الدعم التمويني، لافتا إلى أن المجمع يطرح عددا من السلع الرئيسية على بطاقة التموين أبرزها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول ويتاح للمستفيد الحصول بباقي حصة الدعم على أي سلعة في المجمع الاستهلاكي بما تبقى له في حصة الدعم.

ولفت إبراهيم لـ صدى البلد أن حصة الدعم في بطاقة التموين تنقسم الى قيمة دعم تمويني وفارق نقاط خبز.. مشيرا إلى وجود 14 سلعة مسجلة على ماكينات صرف الدعم يمكن صرفها عبر حصة الدعم التمويني أما حصة فارق نقاط الخبز يمكن للمواطن الحصول بها على أي سلعة داخل أو خارج قائمة الـ 14 سلعة.

ونوه إبراهيم أنه في حالة عدم توافر سلع من داخل قائمة الـ 14 سلعة يمكن للمواطن اختيار سلع بديلة عنها من المجمع الاستهلاكي للاستفادة بكامل حقه في صرف الدعم وتلبية طلباته.

وبدأت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من أمس الأحد، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الداخلية، أكد توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت ٤ شهور، القمح 5 شهور، الأرز 3 شهور، فضلًا عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور.
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