أحمد موسى يعلن عن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا في المطارات المصرية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الطيران المدنى وشركاتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قررت رفع اقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " تنفيذ إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر فيها الفيروس".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ألزمت المطارات المصرية جميع العاملين على متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحي".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر أعلنت عن الكشف عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا بالأمس ، مضيفا: "مصر لا تخفي أي معلومة على الإطلاق فيما يتعلق بفيروس كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إيطاليا تعاني بشكل ضخم بسبب كورونا، عدد الوفيات فيها تخطى الـ 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا"، وأكد أن "المملكة العربية السعودية أعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لا توجد دولة بعيدة عن الإصابة بفيروس كورونا، والدول العربية بها حالات إصابة بفيروس كورونا ودول العالم تتخذ إجراءات صارمة من أجل مواجهة فيروس كورونا المنتشر بكثرة".