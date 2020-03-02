أبرزها إصلاح وتطوير المؤسسات والديون .. تفاصيل لقاء أسامة هيكل وكرم جبر

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال لقائه مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للصحافة وعدم المساس بها.





كما استعرض خطة التطوير والإصلاح واللحاق بركب التكنولوجيا الذي تأخرنا فيه كثيرًا بسبب الظروف التي واجهت مصر خلال العقد الأخير، وأن الاجتماع بداية لسلسلة من الاجتماعات لبحث مستقبل الصحافة القومية.





وفي خلال الاجتماع، تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات مع وزارتي التخطيط والتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات القومية، وكذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية ووضع أفضل الحلول لها والديون المعلقة.





ويجري الإعداد وكذلك لمناقشة المحتوى الصحفي لما له من تأثير كبير في تشكيل وعي المواطن، مشيرًا إلي أنه يجب مخاطبة الشباب بالطريقة التي تتناسب معهم ، وتناول الاجتماع أهمية العملية الانتخابية الحالية في المؤسسات الصحفية، وأن مجالس الإدارات ستكون مسئولة فعليًا عن إدارة المؤسسات، وأنها ستحاسب أمام جمعيات عمومية حقيقية وأن ذلك سيحدث فرقًا في نمط إدارة المؤسسات.





ومن جانبه، أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على أهمية الاجتماع في وضع أفضل السبل التي تساهم في عملية الإصلاح والتطوير ، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع العديد من الشرائح بالمؤسسات الصحفية لطرح فكرة التطوير وكذلك استمعنا لآراء كبار الكتاب ووجدنا أن هناك رأيًا عامًا كبيرًا داخل هذه المؤسسات مهيأ بدرجة كبيرة في المضي قدمًا في عملية الإصلاح والتطوير.



