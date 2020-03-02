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أخبار العالم

زعيمها يزعم أنه يأخد 144 ألفا للجنة .. من هي كنيسة شينتشونجي المتسببة في انتشار كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قدم مؤسس طائفة شينتشونجي المسيحية في كوريا الجنوبية، لي مان-هي، اعتذاره للشعب بالسجود على الأرض، بعد التقارير التي أفادت بتسبب كنيسته في انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).
وبحسب تقارير إعلامية، فقد قدمت حكومة مدينة سيول شكوى قانونية إلى النيابة العامة ضد 12 من قادة الطائفة. وهم متهمون بالقتل والتسبب في ضرر وانتهاك قانون مكافحة الأمراض المعدية.

وأجرت السلطات مقابلات مع جميع أعضاء الكنيسة وقال حوالي 9 آلاف شخص منهم إنهم لديهم أعراض فيروس كورونا.

الكنيسة التي تسببت في نشر الفايروس في كوريا الجنوبية، يبلغ عدد أتباعها حوالي 230 ألفا، ويزعم زعيم الطائفة، لي مان هي، أنه يجسد النزول الثاني للمسيح على الأرض. وقد تمّ اخضاعه لاختبار لتحديد إن كان يحمل الفيروس أم لا. ولم تظهر نتائج الفحص بعد.

ويقول زعيم الكنيست، لي مان هي، الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، أنه يشكل المجيء الثاني للمسيح، ويعرّف نفسه باسم "القس الموعود" المذكور في الإنجيل.

وتأسست كنيسة شينتشونجي في عام 1984. وكلمة شينتشونجي بالكورية تعني "السماء والأرض الجديدة". ويعتقد أتباع لي أنه سيصطحب معه إلى الجنة 144 ألف شخص.

وتقول الكنيسة إنّ أكثر من 20 ألف شخص يتبعون تعاليمها خارج كوريا الجنوبية بما في ذلك في الصين واليابان ومناطق في جنوب شرق آسيا. وتعرف المجموعة باكتظاظ أتباعها أثناء القداديس. ويقال إنّ النظارات والقلائد والأقراط محظورة خلال القداديس.

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